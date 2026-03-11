Forlì | 204 bracciali smart per salvare gli anziani

Il Comune di Forlì ha lanciato un progetto che prevede l'acquisto di 204 bracciali smart destinati agli anziani non autosufficienti della zona. L'iniziativa, finanziata con un investimento di 2,5 milioni di euro, mira a migliorare la sicurezza e il monitoraggio delle persone più fragili. La distribuzione dei dispositivi fa parte di un piano di intervento più ampio per assistere gli anziani del comprensorio.

Il Comune di Forlì ha avviato un piano d’intervento da 2,5 milioni di euro per sostenere gli anziani non autosufficienti del comprensorio forlivese. Il progetto, finanziato dai fondi Pnrr e guidato dall’assessore al Welfare Angelica Sansavini, punta su tre pilastri: monitoraggio tecnologico, potenziamento dell’assistenza domiciliare e nuove soluzioni abitative intermedie. Al centro della strategia c’è la distribuzione di bracciali intelligenti capaci di rilevare cadute e parametri vitali, collegati direttamente ai caregiver familiari o professionali. Parallelamente vengono attivati nuovi alloggi protetti che offrono una via di mezzo tra l’autonomia domestica e il ricovero in struttura residenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

