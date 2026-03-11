Nella settimana dal 14 al 20 marzo 2026, i fan di Forbidden Fruit seguiranno nuove puntate con molte sorprese. Halit inizia a sospettare che Yildiz lo tradisca, mentre la trama si intensifica con situazioni di forte tensione. Gli episodi inediti promettono di mantenere alta l’attenzione, con colpi di scena che coinvolgono i personaggi principali e alterano gli equilibri tra loro.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 14 al 20 marzo assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviamo Sahika, intenta a portare avanti un piano per convincere Halit che Yildiz lo sta tradendo. Vi ricordiamo che da giovedì 19 marzo, la serie tv turca andrà in onda anche in prima serata su Canale 5. Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 14 al 20 marzo. Ender riesce a recuperare parte del denaro che le spettava da Halit e – nel corso dell’inaugurazione di una galleria d’arte – ha occasione di incontrare Fehmi e si... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 14 al 20 marzo 2026: Halit sospetta che Yildiz lo tradisca

