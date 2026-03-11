Nelle anticipazioni di Forbidden Fruit dal 16 al 21 marzo, Halit dà incarico a Sitki di tenere sotto controllo Yildiz, chiedendogli di monitorare ogni suo movimento e di riferire dettagliatamente. La sorveglianza diventa il fulcro delle vicende, con Sitki che riceve il compito di seguire da vicino gli spostamenti della protagonista. La storyline si concentra sulla strategia di Halit per scoprire eventuali segreti di Yildiz.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 16 al 21 marzo. Halit incarica Sitki di sorvegliare Yildiz e di riferirgli ogni suo spostamento, così da coglierla in fallo. Ender riesce finalmente a ottenere da Halit una parte del denaro che le era dovuto. Durante l’inaugurazione di una nuova galleria d’arte incontra Fehmi e ha la sensazione di riconoscerne la voce, arrivando a sospettare che possa essere collegato a Sahika. Nel frattempo, proprio Sahika continua a tramare contro Yildiz e mette a punto un piano per far credere a Halit che la moglie abbia una relazione con Emir, continuano le anticipazioni di Forbidden fruit. Alla villa l’atmosfera è movimentata: Zehra è entusiasta all’idea di partecipare a una trasmissione televisiva. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Forbidden fruit, anticipazioni al 21 marzo: Halit incarica Sitki di sorvegliare Yildiz

