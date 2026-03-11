In aula si è discusso delle fontanelle rotte nel Parco, sollevando il problema dopo le segnalazioni arrivate dai cittadini. I consiglieri Paolo Piffer di Civicamente e Massimiliano Longo di Forza Italia hanno posto l’attenzione su questa questione durante la seduta, chiedendo chiarimenti sulle condizioni delle fontane pubbliche. La discussione si è concentrata sulla presenza di fontanelle non funzionanti nel parco cittadino.

Fontanelle guaste nel Parco? Un interrogativo sollevato in aula dai consiglieri Paolo Piffer (Civicamente) e Massimiliano Longo (Forza Italia), dopo l’allarme lanciato dai cittadini. "Durante lo scorso weekend ho ricevuto diverse segnalazioni, soprattutto da genitori con bambini e anziani che hanno vissuto un disagio legato al non funzionamento delle fontanelle – esordisce Piffer –. Tutte con un cartello che segnala il guasto. Mi è stato segnalato che solo attraverso una storia dell’account del Parco è stato detto che le fontanelle fossero in manutenzione, occorreva una comunicazione più efficace". "Anch’io ho avuto molte segnalazioni – rincalza il consigliere Longo –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fontane ’guaste’ nel Parco. Scontro in aula

