Fonseca può già scendere in campo contro Sinner nel prossimo match al PalaSport di Torino. All’interno del palazzetto, l’atmosfera è silenziosa e fredda, mentre il colore dominante è il blu della ATP. Due tennisti professionisti sono pronti a sfidarsi, senza che ci siano ulteriori dettagli sulle condizioni o strategie di gioco. La partita si avvicina e l’attesa cresce tra gli appassionati.

Dentro il silenzio gelido del PalaSport di Torino, circondati dal blu corporate della ATP, due tennisti professionisti si sfidano l’uno contro l’altro lontani dalle attenzioni. È un campo d’allenamento, diviso dai campi a fianco solo da sottili cartelloni pubblicitari. Nell’angolo in alto a destra dell'inquadratura vediamo altri tennisti colpire la palla in altre partite che appartengono ad altri mondi. Sotto il pallone pressostatico ad assistere ci sono pochi uomini relativamente interessati, e uno sparuto pubblico sullo sfondo. È lo scenario tipico di un torneo giovanile. Solo che i due giocatori colpiscono la palla così forte che fa un suono ampio, esteso, industriale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Fonseca può già giocare contro Sinner

