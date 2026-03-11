Fonseca può già giocare contro Sinner

Da ultimouomo.com 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fonseca può già scendere in campo contro Sinner nel prossimo match al PalaSport di Torino. All’interno del palazzetto, l’atmosfera è silenziosa e fredda, mentre il colore dominante è il blu della ATP. Due tennisti professionisti sono pronti a sfidarsi, senza che ci siano ulteriori dettagli sulle condizioni o strategie di gioco. La partita si avvicina e l’attesa cresce tra gli appassionati.

Dentro il silenzio gelido del PalaSport di Torino, circondati dal blu corporate della ATP, due tennisti professionisti si sfidano l’uno contro l’altro lontani dalle attenzioni. È un campo d’allenamento, diviso dai campi a fianco solo da sottili cartelloni pubblicitari. Nell’angolo in alto a destra dell'inquadratura vediamo altri tennisti colpire la palla in altre partite che appartengono ad altri mondi. Sotto il pallone pressostatico ad assistere ci sono pochi uomini relativamente interessati, e uno sparuto pubblico sullo sfondo. È lo scenario tipico di un torneo giovanile. Solo che i due giocatori colpiscono la palla così forte che fa un suono ampio, esteso, industriale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

fonseca pu242 gi224 giocare contro sinner
© Ultimouomo.com - Fonseca può già giocare contro Sinner

Articoli correlati

Fiorentina, Kean è tornato. Solomon può già giocare contro la CremoneseFirenze, 3 gennaio 2026 - Vigilia di lavoro per la Fiorentina al Viola Park, in attesa di una partita contro la Cremonese che si annuncia ancora da...

Fonseca parla di Alcaraz e Sinner e ammette: “Difficile garantire di poter giocare al loro stesso livello”Il sorteggio gli ha riservato il match di primo turno contro l’americano Eliot Spizzirri e il potenziale incrocio nei sedicesimi di finale contro...

JOÃO FONSECA PODE BRIGAR COM ALCARAZ E SINNER

Video JOÃO FONSECA PODE BRIGAR COM ALCARAZ E SINNER?

Approfondimenti e contenuti su Fonseca può già giocare contro Sinner

Temi più discussi: Jannik Sinner - Joao Fonseca a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Quando gioca Sinner? La data degli ottavi con Fonseca a Indian Wells. E Joao lo 'sfida'; 'Sinnerzinho' Fonseca, chi è il prossimo avversario di Jannik a Indian Wells; Jannik sfida... Sinnerzinho: perché Fonseca è chiamato il piccolo Sinner.

fonseca può già giocareSinner incantato da Fonseca: Incredibile, in alcune cose è già meglio di meDopo averlo battuto in due tie-break a Indian Wells, Jannik ha speso parole al miele per il giovane brasiliano in conferenza stampa ... corrieredellosport.it

fonseca può già giocareFonseca è pronto: Un privilegio giocare con JannikIl momento positivo di Joao Fonseca a Indian Wells continua. Il giovane brasiliano ha conquistato gli ottavi di finale del Masters 1000 ... sport.tiscali.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.