Fonseca elogia Sinner | Mette pressione su ogni punto la sua intensità fa la differenza

João Fonseca ha partecipato agli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells, dove ha perso contro Jannik Sinner. Nonostante l’eliminazione, il talento brasiliano ha espresso commenti positivi sul giocatore italiano, sottolineando come la sua pressione e intensità sul campo facciano la differenza nelle partite. La sua prestazione ha attirato l’attenzione sul livello di Sinner durante il torneo.

Il cammino di João Fonseca al Masters1000 di Indian Wells si è fermato agli ottavi di finale, ma la sconfitta contro Jannik Sinner ha lasciato sensazioni decisamente positive al giovane talento brasiliano. Il match, combattuto e ricco di momenti di grande intensità, ha dimostrato come Fonseca sia ormai in grado di competere ad alto livello anche contro uno dei giocatori più forti del circuito. Alla vigilia molti pronosticavano una partita a senso unico a favore dell’italiano, ma il sudamericano ha saputo ribaltare le aspettative, rimanendo pienamente in partita e mettendo spesso in difficoltà il numero due del ranking. La differenza si è vista soprattutto nei momenti decisivi, dove la solidità mentale e la precisione di Sinner hanno fatto pendere l’ago della bilancia. 🔗 Leggi su Oasport.it

