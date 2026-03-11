Fondi Pnrr per l' innovazione ma i soldi sono spariti | condannato imprenditore

Un imprenditore è stato condannato dopo che i fondi del PNRR destinati a un progetto di innovazione digitale non sono mai stati caricati sul conto aziendale. I soldi, previsti per sostenere lo sviluppo tecnologico, risultano scomparsi. L'inchiesta ha accertato che le risorse finanziarie non sono arrivate all'impresa, portando alla condanna dell'imprenditore coinvolto.

Il Tribunale di Perugia condanna un uomo per malversazione: i fondi per la digitalizzazione girati su conti privati. La società era già in crisi irreversibile al momento della richiesta I soldi, destinati a un progetto di innovazione digitale, non sono mai arrivati sul conto aziendale aperto proprio per il deposito di quei fondi. Le indagini coordinate dalla Procura di Perugia hanno accertato che le somme sono state girate su altri conti, tra cui quello personale dell'amministratore, mentre la società era già in profonda crisi. L’imputato si era presentato come il rappresentante di un'azienda pronta a cogliere le opportunità del Pnrr, ottenendo un finanziamento pubblico per sviluppare investimenti digitali legati alla sostenibilità e alla competitività sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

