Foggia in lacrime tragedia strappa alla vita un bambino di soli 8 mesi

A Foggia, nella notte tra l'8 e il 9 marzo, un bambino di otto mesi è morto in circostanze ancora sconosciute. I genitori sono stati colti dal dolore, mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia. Il piccolo avrebbe compiuto un anno a giugno, ma la vita si è interrotta prematuramente. La notizia ha suscitato grande sconcerto tra i residenti.

Una tragedia immane ha scosso i genitori e i familiari di un bambino di otto mesi, che a giugno prossimo avrebbe spento la prima candelina, deceduto in circostanze tragiche nella notte tra l'8 e il 9 marzo a Foggia. Allertata la centrale operativa del 118, nonostante il tempestivo intervento dei.