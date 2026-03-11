Giovedì 12 marzo, presso il Nh Milano Touring, si terrà un evento dedicato ai vini del Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento fa parte delle iniziative di Go Wine e si concentrerà sulle produzioni di questa regione, riconosciuta come una delle più autorevoli nel settore enologico italiano. L'incontro offrirà l'opportunità di conoscere le caratteristiche e le peculiarità di alcuni dei vini più rappresentativi del Friuli Venezia Giulia.

Il prossimo appuntamento Go Wine a Milano sarà dedicato al Friuli Venezia Giulia, una delle regioni italiane più autorevoli nel panorama enologico nazionale. Una serata di degustazione e approfondimento che rende omaggio a un territorio storicamente legato ai grandi vini bianchi, ma che nel tempo ha saputo valorizzare con successo anche il comparto dei rossi, recuperando e rilanciando un importante patrimonio di vitigni autoctoni. Le cantine partecipanti rappresentano diverse aree di produzione della regione e ne raccontano la ricchezza viticola attraverso interpretazioni, stili e identità territoriali differenti. Alcune aziende saranno presenti direttamente al banco d’assaggio; altre saranno rappresentate attraverso una selezione di vini nell’area Enoteca. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Focus Vini del Friuli Venezia Giulia. Nh Milano Touring giovedì 12 marzo

Articoli correlati

Influenza, anche in Friuli Venezia Giulia è l'ora del piccoContinua la cavalcata dell'influenza sostenuta dalla temuta variante K, sospettata di essere in questa stagione la causa di maggiore aggressività...

Consorzio Vini Venezia: i vini della Serenissima alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Giovedì 19 febbraio a Cortina, in degustazione le cinque denominazioni per raccontare l’identità enologica del territorio al pubblico internazionale...

Contenuti e approfondimenti su Focus Vini del

Temi più discussi: Vino e giovani: il focus Assoenologi nel Forum di Firenze, il 13 marzo; Chianti Classico, Manetti: enoturismo sì, ma focus sui mercati; ProWein Düsseldorf 2026: il vino italiano fa rotta sulla Germania e sull’Est e Nord Europa; Veraison, 2025 in crescita (+7%). Ufficializzate tre nuove operazioni.

Accordo storico in Friuli Venezia Giulia: due consorzi del vino si mettono assieme per promuoversi meglioCollio e Friuli Colli orientali e Ramandolo annunciano la costituzione di un'associazione temporanea di impresa per provare a superare sia le divisioni culturali sia quelle amministrative ... gamberorosso.it

Tre Bicchieri 2025, i 25 migliori vini del Friuli Venezia Giulia premiati dal Gambero RossoIl Friuli Venezia Giulia è una terra straordinariamente vocata alla produzione di bianchi di qualità. Le eccellenze sono perlopiù distribuite sulle colline che formano lo splendido teatro protetto ... gamberorosso.it

EVENTI - Si chiude oggi 2 marzo con una giornata dedicata esclusivamente al pubblico professionale il Salone del Vino Torino 2026 alle OGR: presenze in crescita, oltre 500 cantine e focus sul patrimonio vitivinicolo del Piemonte. - facebook.com facebook