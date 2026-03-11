Focus Vini del Friuli Venezia Giulia Nh Milano Touring giovedì 12 marzo
Giovedì 12 marzo, presso il Nh Milano Touring, si terrà un evento dedicato ai vini del Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento fa parte delle iniziative di Go Wine e si concentrerà sulle produzioni di questa regione, riconosciuta come una delle più autorevoli nel settore enologico italiano. L'incontro offrirà l'opportunità di conoscere le caratteristiche e le peculiarità di alcuni dei vini più rappresentativi del Friuli Venezia Giulia.
Il prossimo appuntamento Go Wine a Milano sarà dedicato al Friuli Venezia Giulia, una delle regioni italiane più autorevoli nel panorama enologico nazionale. Una serata di degustazione e approfondimento che rende omaggio a un territorio storicamente legato ai grandi vini bianchi, ma che nel tempo ha saputo valorizzare con successo anche il comparto dei rossi, recuperando e rilanciando un importante patrimonio di vitigni autoctoni. Le cantine partecipanti rappresentano diverse aree di produzione della regione e ne raccontano la ricchezza viticola attraverso interpretazioni, stili e identità territoriali differenti. Alcune aziende saranno presenti direttamente al banco d’assaggio; altre saranno rappresentate attraverso una selezione di vini nell’area Enoteca. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Articoli correlati
Influenza, anche in Friuli Venezia Giulia è l'ora del piccoContinua la cavalcata dell'influenza sostenuta dalla temuta variante K, sospettata di essere in questa stagione la causa di maggiore aggressività...
Consorzio Vini Venezia: i vini della Serenissima alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Giovedì 19 febbraio a Cortina, in degustazione le cinque denominazioni per raccontare l’identità enologica del territorio al pubblico internazionale...
Contenuti e approfondimenti su Focus Vini del
Temi più discussi: Vino e giovani: il focus Assoenologi nel Forum di Firenze, il 13 marzo; Chianti Classico, Manetti: enoturismo sì, ma focus sui mercati; ProWein Düsseldorf 2026: il vino italiano fa rotta sulla Germania e sull’Est e Nord Europa; Veraison, 2025 in crescita (+7%). Ufficializzate tre nuove operazioni.
Accordo storico in Friuli Venezia Giulia: due consorzi del vino si mettono assieme per promuoversi meglioCollio e Friuli Colli orientali e Ramandolo annunciano la costituzione di un'associazione temporanea di impresa per provare a superare sia le divisioni culturali sia quelle amministrative ... gamberorosso.it
Tre Bicchieri 2025, i 25 migliori vini del Friuli Venezia Giulia premiati dal Gambero RossoIl Friuli Venezia Giulia è una terra straordinariamente vocata alla produzione di bianchi di qualità. Le eccellenze sono perlopiù distribuite sulle colline che formano lo splendido teatro protetto ... gamberorosso.it
EVENTI - Si chiude oggi 2 marzo con una giornata dedicata esclusivamente al pubblico professionale il Salone del Vino Torino 2026 alle OGR: presenze in crescita, oltre 500 cantine e focus sul patrimonio vitivinicolo del Piemonte. - facebook.com facebook