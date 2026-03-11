Focus sul teatro shakespeariano alla Libreria Spartaco

Sabato 14 marzo alle 18:30 presso la Libreria Spartaco a Santa Maria Capua Vetere, il professore Pasquale Pagano condurrà un incontro dedicato al teatro di Shakespeare. L’evento sarà il penultimo del ciclo dedicato alla “Tempesta” e vedrà i partecipanti approfondire aspetti e temi dell’autore inglese attraverso un confronto diretto. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.