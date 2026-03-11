Focus sul teatro shakespeariano alla Libreria Spartaco
Sabato 14 marzo alle 18:30 presso la Libreria Spartaco a Santa Maria Capua Vetere, il professore Pasquale Pagano condurrà un incontro dedicato al teatro di Shakespeare. L’evento sarà il penultimo del ciclo dedicato alla “Tempesta” e vedrà i partecipanti approfondire aspetti e temi dell’autore inglese attraverso un confronto diretto. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Sabato 14 marzo, alle ore 18:30, il professore Pasquale Pagano guiderà i lettori in un ulteriore significativo incontro con il teatro shakespeariano nella Libreria Spartaco a Santa Maria Capua Vetere, penultimo appuntamento di questo ciclo dedicato alla “Tempesta”. Ingresso libero e gratuito.In. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Articoli correlati
"Di Giulietta e del suo Romeo", a teatro Teodoro Bonci del Bene rilegge il mito shakespeariano in chiave contemporaneaVenerdì 13 febbraio al Teatro Testori si torna alla stagione dedicata alla prosa con "Di Giulietta e del suo Romeo", una co-produzione Elsinor Centro...
Leggi anche: Alla libreria Fumettosmania va in scena ‘Vlad III di Valacchia’ del Teatro del Pollaio