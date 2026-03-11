Fiumicino lavatrice abbandonata sul marciapiede | esplode la polemica

A Fiumicino una lavatrice abbandonata sul marciapiede ha scatenato una polemica pubblica. Il video che mostra l'elettrodomestico lasciato in strada è stato diffuso online, suscitando reazioni tra i cittadini e le autorità locali. Nessuna spiegazione ufficiale è ancora stata fornita sull’accaduto, ma l’episodio ha alimentato discussioni sulla gestione dei rifiuti e sulla cura del territorio.

Fiumicino, 11 marzo 2026 – Si accende lo scontro politico a Fiumicino dopo il video pubblicato sui social dall'assessore all'Ambiente Stefano Costa, intervenuto sulla vicenda della lava trice abbandonata nel pieno centro cittadino, nei pressi della rotonda del mercato del sabato e del capolinea degli autobus. A far esplodere la polemica era stata una segnalazione rilanciata sui social dal consigliere Petrillo, che aveva mostrato la presenza dell'elettrodomestico sul marciapiede. Una denuncia pubblica sul tema del decoro urbano, alla quale Costa ha risposto con un reel destinato però a innescare una dura reazione da parte delle opposizioni. Nel video, l'assessore afferma innanzitutto che la lavatrice sarebbe stata rimossa, ma poi lega direttamente la vicenda a una presunta azione costruita ad arte contro la maggioranza.