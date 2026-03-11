Fisco parte il pressing per l’addio agli scontrini cartacei

In Parlamento è in discussione un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Pnrr che prevede la possibilità di eliminare gli scontrini cartacei. La proposta mira a introdurre nuove modalità di rilascio delle ricevute fiscali, con l’obiettivo di semplificare le procedure per negozi e clienti. La discussione coinvolge deputati e rappresentanti dei diversi schieramenti politici, mentre si valutano le implicazioni pratiche di questa modifica.

Parte il pressing per l’addio alla stampa degli scontrini. Anzi, per prevedere una stampa solo facoltativa su richiesta del consumatore. Tra gli emendamenti depositati alla Camera al decreto Pnrr (Dl 192026) c’è anche quello di Gianluca Caramanna (Fratelli d’Italia) che punta a un superamento dell’obbligo di stampa degli scontrini e stabilendo che la registrazione, conservazione e archiviazione in formato elettronico degli scontrini emesso sostituisce a pieno titolo la conservazione cartacea. Facciamo un passo indietro. Il testo del decreto Pnrr trasmesso in Parlamento per la conversione prevede già una norma di dematerializzazione. L’articolo 8, infatti, prevede l’addio all’obbligo delle ricevute del Pos. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

