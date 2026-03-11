Firenze e il parcheggio a piani in fiamme | fumo e paura per l’incendio auto distrutte in piazza Alberti

A Firenze, nella piazza Alberti, un incendio ha coinvolto un parcheggio a piani, causando fumo visibile e auto completamente distrutte. L'intervento dei vigili del fuoco è stato rapido, ma le fiamme hanno provocato danni significativi alla struttura e alle vetture presenti. La zona è stata evacuata e sono in corso accertamenti per identificare le cause dell’incendio.

Firenze, 11 marzo 2026 – Minuti di tensione e paura, con il fumo e le auto distrutte dalle fiamme. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma poteva avere un bilancio ben più grave il rogo che ha interessato il parcheggio a piani di piazza Alberti a Firenze, nelle immediate vicinanze dei viali e del centro storico, in quella parte di città che guarda a sud. Un quartiere popoloso con tante attività commerciali di ogni tipo. E che nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo ha dovuto fare i conti con un rogo improvviso quanto violento. Una colonna di fumo molto alta si è levata intorno alle 17. Si indaga sul rogo. A bruciare è stata un'auto: da capire le ragioni del rogo, per le quali adesso si indaga.