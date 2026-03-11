Fiorentina-Rakow Vanoli lancia Parisi | Onoriamo la Conference
La Fiorentina affronta domani sera alle 21:00 il Rakow al Franchi nella partita di andata degli ottavi di Conference League. La squadra viola punta a ottenere un risultato favorevole per mettere una buona base in vista del ritorno, mentre il Rakow arriva con l’obiettivo di fare una buona prestazione in trasferta. L’incontro rappresenta una tappa importante del torneo per entrambe le squadre.
La Fiorentina si proietta sugli ottavi di Conference League con l’obiettivo di ipotecare la qualificazione già nella sfida d’andata: domani sera, alle ore 21:00, il Franchi ospiterà i polacchi del Rakow. Il tecnico Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa, ha alzato la guardia contro un avversario rivelazione, capace di subire appena due reti nell’intera fase a gironi. Nonostante l’imminente scontro salvezza contro la Cremonese, l’allenatore viola ha imposto il focus totale sull’Europa, annunciando rotazioni mirate ma senza snaturare l’identità della squadra. La novità principale riguarda Fabiano Parisi: il terzino, definito “l’esempio di chi merita spazio”, riprenderà la maglia da titolare per garantire spinta costante sulla corsia sinistra. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
