Nella semifinale di andata di Coppa Italia femminile, la Fiorentina Women e la Juventus Women si sono affrontate con un risultato di 0-2 a favore delle bianconere. Durante la partita, De Jong ha parato un tiro di Bredgaard, impedendo alla Fiorentina di segnare. La cronaca evidenzia le occasioni e le azioni più significative di entrambe le squadre. La partita si è conclusa con il successo della Juventus.

di Mauro Munno Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite della Fiorentina nella gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere devono mettersi alle spalle un periodo difficile dopo l’eliminazione dalla Champions e il pari con la Ternana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fiorentina Juventus Women 0-2: sintesi e moviola. 83? Gol annullato a Janogy – Insacca di testa ma in posizione irregolare 83? Tiro Bredgaard – Eriksdottir va via a Lenzini e mette a rimorchio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fiorentina Juventus Women 0-2 LIVE: De Jong dice no a Bredgaard

Fiorentina-Juventus Women 0-2: raddoppio di Capeta, dopo la rete di Beccari6' – Raddoppio Juventus: Capeta sigla il bis, cambia il risultato tra Fiorentina e Juve. Fiorentina: Fiskerstrand, Woldvik, Johansen, Janogy, Bredgaard, Orsi ... tuttojuve.com

Fiorentina-Juve Women: orario, diretta, formazioni e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaLa sfida tra le viola e le bianconere sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW. Le bianconere affronteranno la squadra toscana in trasferta e il match sarà valido per la ... tuttosport.com

