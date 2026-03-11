fiorello a la pennicanza michelle hunziker chiede la sua benedizione

Mercoledì 11 marzo, Fiorello ha condotto da solo la puntata de La Pennicanza, dedicandosi principalmente a elogiare Fabrizio Biggio, uno dei protagonisti della fiction Le libere donne con Lino Guanciale, che ha riscosso un buon riscontro di pubblico. Durante l’episodio, Michelle Hunziker ha chiesto a Fiorello la sua benedizione. La puntata si è concentrata su questi momenti, senza altri interventi o ospiti.

Fiorello apre la puntata de La Pennicanza di mercoledì 11 marzo tutto solo. Infatti, è tutto concentrato sull’elogio a Fabrizio Biggio tra i protagonisti de Le libere donne, la fiction con Lino Guanciale che ha avuto un grande successo di ascolti. Ma la super ospite del giorno è Michelle Hunziker che chiama in diretta dopo che lo showman l’ha (fintamente) minacciata come nuova conduttrice del Karaoke. Fiorello, le celebrazioni per Fabrizio Biggio che sembrano una presa in giro. La Pennicanza si apre quindi con Fiorello tutto solo che scherza parlando della fiction Rai Le libere donne: “Ieri sera si è consumato l’evento dell’anno: quasi il 18% di share, leader della serata, attori bravissimi! Ma io immagino la riunione degli autori quando hanno deciso di inserire la componente erotica. 🔗 Leggi su Dilei.it

