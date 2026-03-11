Finto carabiniere | 19enne arrestato dopo inseguimento

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dopo un inseguimento nella zona di Soffiano. Secondo quanto comunicato, aveva fingendo di essere un carabiniere e aveva sottratto oro a una donna di 83 anni. L’arresto è avvenuto subito dopo che le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo. La vicenda riguarda un tentativo di truffa messo in atto con l’inganno.

Un diciannovenne italiano è stato arrestato per aver simulato l’identità di un ufficiale dei Carabinieri e sottratto oro a una donna di 83 anni nella zona di Soffiano. L’arresto è avvenuto dopo che la vittima ha inseguito il truffatore, permettendo alle forze dell’ordine di identificarlo e fermarlo immediatamente. L’incidente si è verificato sabato 7 marzo in via Alberto Arnoldi, dove la signora, uscita di casa urlando, ha inseguito il giovane fino alla sua cattura. Le indagini hanno confermato che il ragazzo aveva convinto la donna a consegnare del prezioso metallo giallo sotto minacce legate a una presunta rapina con auto. La dinamica dell’inganno in via Alberto Arnoldi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

