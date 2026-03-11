Finti collaudi agli ascensori di Roma chiesto il processo per ditte e funzionari

Sono state concluse le indagini preliminari su un sistema di corruzione legato ai finti collaudi degli ascensori a Roma. La procura ha chiesto il processo per alcune ditte e funzionari coinvolti nel caso. L'inchiesta riguarda un presunto meccanismo illecito nel dipartimento Simu di Roma Capitale. La decisione sul rinvio a giudizio sarà presa nelle prossime settimane.

Per 9 degli indagati (tra cui due società), lo scorso 6 marzo il pm ha chiesto il rinvio a giudizio. Mentre altri 7 indagati hanno patteggiato È arrivata alla chiusura delle indagini preliminari in merito all'inchiesta sul presunto sistema di corruzione che ha coinvolto parte del dipartimento Simu di Roma Capitale. Il sostituto procuratore Carlo Villani ha chiesto il rinvio a giudizio per 9 indagati, tra cui due società, mentre altri 7 soggetti (prima erano solo 5) hanno in corso il patteggiamento già concordato con la Procura. L'indagine ha fatto luce sulla gestione degli appalti per la manutenzione degli ascensori nelle case popolari del Comune. 🔗 Leggi su Romatoday.it

