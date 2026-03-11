Il termine di un ciclo globalista segna l’avvio di una fase di competizione tra nazioni. Il presidente Donald Trump ha adottato decisioni che hanno avuto un impatto significativo sulla scena internazionale, attirando attenzione su alcuni temi chiave. Le sue azioni hanno suscitato reazioni diverse e sono state al centro di numerosi dibattiti pubblici e analisi politiche.

Scrivere del presidente Donald Trump e degli esiti dei suoi atti implica una qualità nobilissima e rara: la spregiudicatezza, oggi purtroppo immolata alle regole del politicamente corretto e alle sciocchezze che ne conseguono. Traquest’ultime la ridicola circostanza per cui, mentre qualcuno sui giornali o per strada sta finendo di descrivere le catastrofi e i disastri umani che la politica di Trump indurrebbe, si vedono invece la pace imposta a Gaza e l’economia americana in salute contro ogni previsione, e non rovinata dai dazi. Ma quanto importa al nostro World Energy non è la polemica riguardo al presidente degli Stati Uniti, piuttosto noi siamo in ricerca di intenderlo proprio in un quadro dell’economia del mondo ch’è sovvertito e in crisi d’equilibrio ben prima di lui. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Fine di un ciclo globalista, inizio di una nuova competizione

