Fincantieri Employee Engagement Survey | nel 2025 partecipazione record e risultati in crescita

Fincantieri ha reso noti i risultati dell’Employee Engagement Survey 2025, che rappresenta la quarta rilevazione a livello globale. La società ha registrato una partecipazione mai vista prima e i risultati mostrano un aumento in tutti gli indicatori principali, confermando una tendenza al rialzo rispetto agli anni precedenti.

Fincantieri presenta i risultati dell'Employee Engagement Survey 2025, la quarta condotta su scala globale, confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni con un incremento significativo in tutti i principali indicatori e un livello di partecipazione senza precedenti. Il tasso di risposta ha infatti raggiunto l'87%, in crescita di ben 12 punti percentuali dal 2022 e di 3pp rispetto al 2024, registrando il contributo di oltre 19.600 rispondenti, a conferma della crescente fiducia nella survey come strumento di ascolto attivo. I risultati della survey condotta da Mercer per Fincantieri mostrano, anche per il 2025, un trend positivo per tutte le 11 dimensioni analizzate, con 10 di esse in linea o superiori alla media del settore manifatturiero.