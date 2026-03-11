Giovedì 12 marzo alle 19:30, l’impianto della Finarda a Piacenza si illuminerà con i colori del tricolore italiano. Questa iniziativa mira a rappresentare la pace e la sicurezza, in un momento in cui le reti idriche sono spesso al centro di conflitti globali. L’evento coinvolge l’attivazione simbolica dell’impianto, che si accenderà per trasmettere un messaggio di unità e speranza.

Le reti idriche, oggi bersaglio di conflitti globali, diventeranno domani un simbolo di pace. Giovedì 12 marzo prossimo, alle ore 19:30, l’impianto della Finarda a Piacenza si illuminerà con i colori del tricolore italiano. Questa iniziativa, coordinata dall’ANBI, vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di piani strategici per la gestione del territorio e delle acque. La Finarda come baluardo idraulico. L’impianto idrovoro situato in via Finarda rappresenta un nodo cruciale per la sicurezza di Piacenza. Realizzato alla fine degli anni Trenta, questa opera è stata potenziata nel tempo per garantire la protezione idraulica della città. La sua funzione non è solo storica ma attuale e determinante per la vita quotidiana dei cittadini emiliani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finarda: l’impianto si illumina per la pace e la sicurezza

Articoli correlati

Il Palazzetto di Buggiano si rinnova. Impianto, vetrate e sicurezza: "Potremo aumentare la capienza"Completato il rinnovo delle vetrate sugli spalti, prossimamente saranno sostituiti altri infissi esterni e in estate sarà rifatto integralmente...

Luci del Giubileo: Bologna si illumina di pace, fede e speranzaNel cuore di Bologna, quando cala la sera, la città si trasforma in un itinerario di luce e significato.