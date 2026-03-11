Finale la Castelfrettese cerca il pass
La Castelfrettese affronta oggi il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Promozione. La squadra biancorossa ospita al Fioretti il Gabicce Gradara alle 15, con ingresso gratuito. L’obiettivo è ottenere il passaggio alla finale, che si deciderà in questa partita.
La Castelfrettese cercherà oggi il pass per la finale di Coppa Italia di Promozione. La formazione biancorossa ospiterà al Fioretti (ore 15, ingresso gratuito) il Gabicce Gradara nella partita di ritorno della semifinale. All’andata finì in parità 1-1. Castelfrettese in vantaggio nel finale della frazione iniziale con Brunetti che sfrutta alla perfezione una ripartenza. Nel secondo tempo arriva il pareggio di Bergamini con un colpo di testa. In caso di parità anche nella partita odierna si tireranno, dopo i tempi regolamentari, direttamente i rigori. SQUALIFICATI. Dalle partite della scorsa settimana in Coppa Marche di Prima Categoria... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
