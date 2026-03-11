Festival Agrichef Puglia vince l’agriturismo di Mottola | il piatto U Callaridd conquista la giuria

Si è conclusa all’Istituto alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta la fase regionale del Festival Agrichef Puglia 2025-26, evento dedicato alla cucina contadina e alla collaborazione tra agriturismi e scuole di formazione alberghiera. Durante la competizione, l’agriturismo di Mottola ha vinto con il piatto “U Callaridd”, che ha conquistato la giuria. La manifestazione ha coinvolto vari partecipanti provenienti dalla regione.

Tarantini Time Quotidiano Si è conclusa all’Istituto alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta la fase regionale del Festival Agrichef Puglia 2025-26, appuntamento dedicato alla valorizzazione della cucina contadina e al dialogo tra agriturismi e mondo della formazione alberghiera. L’iniziativa, promossa da Turismo Verde Puglia e CIA Agricoltori Italiani di Puglia, si è svolta martedì 10 marzo e ha coinvolto studenti e agrichef provenienti da diverse realtà del territorio. A conquistare il primo posto è stata Antonella Chiarelli, agrichef dell’Agriturismo Masseria Quisisana di Mottola, con il piatto “U Callaridd”, una preparazione legata alla tradizione della cosiddetta cucina povera, realizzata con carni di pecora e verdure locali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Festival Agrichef Puglia, vince l’agriturismo di Mottola: il piatto “U Callaridd” conquista la giuria Articoli correlati Masseria Quisisana di Mottola (TA) trionfa al Festival Agrichef Puglia 2025-26Castellaneta (TA) – Si è conclusa con successo la fase regionale del Festival Agrichef Puglia 2025-26, tenutasi martedì 10 marzo nell’istituto... La “Zuppa di Naguale” conquista il Festival Agrichef: trionfa l’Agriturismo La Pietra di ToccoÈ il profumo autentico della cucina contadina del Taburno a conquistare il Festival Agrichef 2025–2026. Tutto quello che riguarda Festival Agrichef Puglia Temi più discussi: Festival Agrichef Puglia martedì 10 marzo a Castellaneta (Ta); Festival Agrichef Puglia 2025-26: trionfa Masseria Quisisana di Mottola (TA); FCI Puglia – La mountain bike pugliese accelera: dopo la Marathon Bosco delle Pianelle, in arrivo la XC Colle San Pietro. Festival Agrichef Puglia 2025-26, trionfa Masseria Quisisana di MottolaCASTELLANETA (TA) – Si è conclusa con successo la fase regionale del Festival Agrichef Puglia 2025-26, tenutasi martedì 10 marzo nell’istituto superiore alberghiero Mauro Perrone di Castellaneta; l' ... giornaledipuglia.com Masseria Quisisana di Mottola (TA) trionfa al Festival Agrichef Puglia 2025-26Castellaneta (TA) – Si è conclusa con successo la fase regionale del Festival Agrichef Puglia 2025-26, tenutasi martedì 10 marzo nell’istituto superiore alberghiero Mauro Perrone di Castellaneta; l’ ... pugliapress.org Festival Agrichef Puglia martedì 10 marzo a Castellaneta (Ta) Martedì 10 marzo l’Istituto Alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta ospiterà la tappa pugliese del Festival Agrichef 2025-2026, l’iniziativa promossa da Turismo Verde Puglia e CIA Agricoltori It - facebook.com facebook