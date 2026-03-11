Feste Rionali | il I Municipio rilancia San Giuseppe

Il I Municipio di Roma ha annunciato il supporto alle Feste Rionali, confermando l’impegno nel promuovere le tradizioni locali. Sono stati stanziati contributi economici e messi a disposizione servizi specifici per gli eventi che coinvolgono i quartieri. La decisione riguarda in particolare la festa di San Giuseppe, che riceverà attenzione e risorse da parte dell’amministrazione municipale.

Il I Municipio di Roma ha confermato il proprio impegno nel sostenere le tradizioni popolari e il patrimonio culturale dei quartieri attraverso contributi economici e servizi dedicati alle Feste Rionali. La celebrazione della Festa di San Giuseppe aprirà ufficialmente il calendario delle ricorrenze del territorio, con eventi programmati dal 15 al 23 marzo 2026 nel rione Trionfale. L'amministrazione municipale punta a rafforzare l'identità locale e la coesione sociale, valorizzando momenti di incontro come la processione, i falò e gli stand gastronomici che caratterizzano questa tradizione radicata. La Basilica di San Giuseppe al Trionfale fungerà da cuore pulsante delle celebrazioni, ospitando la messa solenne e coordinando le attività religiose e popolari.