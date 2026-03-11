Ferrovie Strisciuglio Trenitalia | Momento decisivo per il rilancio del settore

Oggi Trenitalia annuncia ufficialmente il suo ingresso in Alis, un passo considerato decisivo per il rilancio del settore ferroviario. La giornata segna un momento importante per l'azienda, che ha concluso il processo di adesione a questa associazione. La notizia arriva dopo alcuni mesi dalla firma dell'accordo e rappresenta una novità significativa nel panorama dei trasporti.

(Adnkronos) - “Oggi è una giornata importante per noi, perché celebriamo l'ingresso di Trenitalia in Alis avvenuto qualche mese fa". Lo ha ricordato l'amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio intervenuto alla quinta edizione di LetExpo, la manifestazione dedicata ai trasporti, alla logistica e ai servizi alle imprese in corso a Verona fino al 13 marzo. Strisciuglio ha evidenziato come i temi dell'intermodalità e della sostenibilità rappresentino elementi centrali nella strategia del gruppo: “Accanto alla logistica, anche per il trasporto dei passeggeri i temi di intermodalità e sostenibilità, insieme alla spinta verso il ferroviario, sono pienamente condivisi e costituiscono uno dei pilastri del nostro piano industriale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

