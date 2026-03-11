Il 11 marzo 2026 rappresenta una data importante per il partito Noi Moderati nella provincia di Fermo, poiché viene nominato un nuovo commissario, Susino. L’incarico è legato alla definizione degli obiettivi da raggiungere in vista delle prossime elezioni e riguarda l’intera organizzazione locale. La nomina si inserisce in un momento di cambiamenti nella struttura del partito nella zona.

Il 11 marzo 2026 segna un punto di svolta per la struttura organizzativa del partito Noi Moderati nella provincia di Fermo. Andrea Susino, già consigliere comunale a Porto San Giorgio, ha accettato l’incarico di commissario politico provinciale. La nomina è stata formalizzata a Roma dal presidente nazionale Maurizio Lupi. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il radicamento territoriale e preparare il terreno per le elezioni imminenti previste per maggio. Susino ha comunicato ufficialmente la decisione attraverso i propri canali social, sottolineando come si tratti di una responsabilità assunta con serietà. Il coordinatore regionale Tablino Campanelli e il responsabile enti locali Marco Marinangeli hanno proposto la candidatura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo: Susino commissario, obiettivi per le elezioni

