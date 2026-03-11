Fermo | sinistra pronta destra in attesa del referendum

A Fermo, le elezioni comunali di maggio si avvicinano e le forze politiche si preparano in modo diverso. La sinistra si mostra già organizzata, mentre la destra aspetta il risultato del referendum per muoversi con maggiore chiarezza. Le due principali aree politiche seguono percorsi distinti, con la città che si avvicina alla scadenza elettorale.

Le elezioni amministrative di maggio a Fermo si avvicinano con dinamiche opposte tra le due grandi aree politiche. Mentre il centrosinistra ha già definito la sua candidata sindaca, Angelica Malvatani, e sta avviando incontri pubblici, il centrodestra mantiene una tregua strategica fino al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Questa attesa non è vuota ma segna un momento cruciale per decidere se presentare un candidato unico, Alberto Maria Scarfini, o optare per liste separate. La situazione politica della città riflette una complessità che va oltre i semplici nomi in ballo. Il binomio partiti-civici funziona perfettamente a sinistra, mentre a destra si registrano esitazioni profonde su come strutturare l’alleanza elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

