Fermo dei presunti scafisti critiche al sindaco Sinistra Italiana | In meno di 36 ore ha espresso la condanna
Un nuovo circolo di Sinistra Italiana ad Ancona ha criticato il sindaco Daniele Silvetti, accusandolo di aver espresso una condanna troppo presto. La denuncia si riferisce alla reazione del primo cittadino dopo il fermo di tre presunti scafisti egiziani, avvenuto nelle ultime ore. La forza politica di centrosinistra sottolinea che il sindaco si è espresso in meno di 36 ore, suscitando critiche.
ANCONA – Il neonato circolo di Sinistra Italiana ad Ancona dedicato a Daniele Dubbini critica il comportamento del sindaco della città Daniele Silvetti, reo, secondo la forza politica di centrosinistra, di essersi espresso con troppo anticipo a riguardo del fermo di tre scafisti egiziani arrivati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
