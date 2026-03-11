Ferencvaros-Sporting Braga Europa League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Trasferta insidiosa per i Guerrieri

Stasera alle 21:00 si affrontano Ferencvaros e Sporting Braga in una partita valida per l'Europa League. Lo Sporting Braga ha concluso la fase a gironi al sesto posto, assicurandosi il passaggio diretto agli ottavi di finale. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i Guerrieri pronti alla trasferta in un match che si preannuncia difficile.

Lo Sporting Braga ha disputato un’ottima prima fase di Europa League: il sesto posto ha significato accesso diretto agli ottavi di finale. Siamo arrivati proprio a questa fase della manifestazione e i lusitani dovranno affrontare il Ferencvaros, che invece ha giocato i play-off, sbarazzandosi del Ludogorets. I Guerrieri sabato sera hanno fermato sul 2-2 nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Ferencvaros-Sporting Braga (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per i Guerrieri Articoli correlati Ferencvaros-Sporting Braga (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per i GuerrieriLo Sporting Braga ha disputato un’ottima prima fase di Europa League: il sesto posto ha significato accesso diretto agli ottavi di finale. Ferencvaros-Sporting Braga (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Lusitani di scena alla Groupama ArenaLo Sporting Braga ha disputato un’ottima prima fase di Europa League: il sesto posto ha significato accesso diretto agli ottavi di finale. Altri aggiornamenti su Ferencvaros Sporting Braga Europa... Temi più discussi: Pronostico Ferencvaros-Braga: analisi e probabili formazioni 12/03/2026 Europa League; Europa League: preview Ferencváros-Braga; Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 12 marzo 2026: Sinner sfida Tien, Europa League ed Eurolega; Ferencvaros-Sporting Braga (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta ... Pronostico Ferencvaros vs Braga Europa League 12 Marzo 2026Pronostico Ferencvaros vs Braga in Europa League. Analisi delle statistiche, forma delle squadre, fattore campo e previsione ... europacalcio.it Pronostico Ferencvaros-Braga: i primi tempi si chiudono cosìFerencvaros-Braga è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico ... ilveggente.it UEFA Europa League Il programma degli ottavi di finale dell'edizione 2025/2026 della #UEL. Sarà derby italiano in questa fase della competizione tra Bologna Fc 1909 e AS Roma. Le altre partite sono le seguenti: Ferencvaros-Braga, Panathinaikos-Betis, Ge - facebook.com facebook