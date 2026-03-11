Ferencvaros-Sporting Braga Europa League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Trasferta insidiosa per i Guerrieri

Stasera alle 21:00 si affrontano Ferencvaros e Sporting Braga in una partita valida per l'Europa League. Lo Sporting Braga ha concluso la fase a gironi al sesto posto, assicurandosi il passaggio diretto agli ottavi di finale. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i Guerrieri pronti alla trasferta in un match che si preannuncia difficile.

Lo Sporting Braga ha disputato un’ottima prima fase di Europa League: il sesto posto ha significato accesso diretto agli ottavi di finale. Siamo arrivati proprio a questa fase della manifestazione e i lusitani dovranno affrontare il Ferencvaros, che invece ha giocato i play-off, sbarazzandosi del Ludogorets. I Guerrieri sabato sera hanno fermato sul 2-2 nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

