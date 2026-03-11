Ferencvaros-Sporting Braga Europa League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Trasferta insidiosa per i Guerrieri

Stasera alle 21:00 si gioca la sfida tra Ferencvaros e Sporting Braga in Europa League. Lo Sporting Braga ha concluso la prima fase al sesto posto, garantendosi l'accesso diretto agli ottavi di finale. La partita si prospetta difficile per i Guerrieri, che dovranno affrontare una trasferta insidiosa. Le formazioni e le quote sono già disponibili per gli appassionati di scommesse.

Lo Sporting Braga ha disputato un'ottima prima fase di Europa League: il sesto posto ha significato accesso diretto agli ottavi di finale. Siamo arrivati proprio a questa fase della manifestazione e i lusitani dovranno affrontare il Ferencvaros, che invece ha giocato i play-off, sbarazzandosi del Ludogorets. I Guerrieri sabato sera hanno fermato sul 2-2 nel.

Ferencvaros-Sporting Braga (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Lusitani di scena alla Groupama ArenaLo Sporting Braga ha disputato un’ottima prima fase di Europa League: il sesto posto ha significato accesso diretto agli ottavi di finale.

