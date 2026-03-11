Fenice in crisi | il consigliere si dimette per la nomina

Il Teatro La Fenice si trova di fronte a un cambiamento improvviso dopo che il consigliere d’indirizzo nominato dal Ministero della Cultura ha annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva in seguito alla recente nomina e provoca una modifica nella governance dell’istituzione culturale. La situazione crea una situazione di incertezza all’interno del teatro, che si trova ora a dover affrontare questa uscita.

La governance del Teatro La Fenice subisce una scossa improvvisa: Alessandro Tortato, consigliere d’indirizzo nominato dal Ministero della Cultura, ha rassegnato le dimissioni. Il musicista e docente del conservatorio Benedetto Marcello lascia l’incarico dopo che il Consiglio aveva ribadito la sua approvazione sulla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale. La decisione arriva nel pieno di un clima teso, dove la questione si è trasformata in una battaglia politica che ha messo in crisi l’unità apparente dell’istituzione. Il cuore del conflitto risiede nella modalità con cui la nomina è stata gestita. Tortato sostiene che, sebbene la scelta di Venezi sia legittima sotto il profilo normativo, il modo in cui il sovrintendente Colabianchi ha comunicato l’accordo unanime è fuorviante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

