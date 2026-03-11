Fenice il consigliere del Mic si dimette | cos’è successo

Il consigliere del Mic, Tortaro, si è dimesso dopo la nomina di Beatrice Venezi al Teatro La Fenice. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segue l'annuncio della nuova direzione artistica del teatro. La sua uscita dalla carica è avvenuta in modo rapido, senza ulteriori dettagli pubblicati. La vicenda riguarda direttamente la gestione del teatro e i suoi rappresentanti.

Sono passate meno di 24 ore dalla nomina di Beatrice Venezi come direttrice d’orchestra al Teatro la Fenice di Venezia, nonostante le polemiche. Ora, il consigliere del Mic, Alessandro Tortato, annuncia le proprie dimissioni. Prima di andare via scrive un post su Facebook dove precisa alcune cose sulla nomina di Venezi che è stata fatta per merito ma non è vero che è stata approvata ad unanimità. Secondo lui c’è stata poca correttezza e trasparenza da parte di Colabianchi. Nel post si legge: “A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c’è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

