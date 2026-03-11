Femminicidio di Messina parla il fratello di Daniela Zinnanti | Sapevano che poteva ucciderla perché i giudici l’hanno liberato?

Il fratello di Daniela Zinnanti, donna di 50 anni uccisa nel suo appartamento da un ex compagno, ha commentato il caso sostenendo che si trattava di un femminicidio annunciato. Roberto Zinnanti ha espresso il sospetto che le autorità fossero consapevoli del rischio e si sia chiesto perché l’uomo, arrestato per omicidio, fosse stato poi rilasciato dai giudici.

“ Quello di mia sorella è un femmincidio annunciato.”. Così Roberto Zinnanti, fratello di Daniela Zinnanti, la donna messinese di 50 anni uccisa nel suo appartamento dal suo ex compagno, arrestato per omicidio. “Lo dicevamo da tempo a Daniela di lasciarlo – dice – anche i miei fratelli glielo dicevano. Era violento. Dopo l’ennesima denuncia, e dopo che l’aveva mandata all’ospedale con sette costole rotte, finalmente aveva deciso di chiudere. Ma lui non si dava per vinto. E ora l’ha uccisa”, dice. Alla Camera un minuto di silenzio all’inizio dei lavori. Mentre Fratelli d’Italia chiede che si faccia chiarezza sull’accaduto e sul perché l’uomo, per disposizione dei giudici, non avesse più l’obbligo del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Femminicidio di Messina, parla il fratello di Daniela Zinnanti: “Sapevano che poteva ucciderla, perché i giudici l’hanno liberato?” Articoli correlati Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, fratello racconta la violenza di Santino Bonfiglio: "7 costole rotte"Sono emersi nuovi dettagli sul caso del femminicidio a Messina di Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno Santino Bonfiglio. Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, Santino Bonfiglio senza braccialetto elettronico perché indisponibileContrariamente a quanto riportato nelle prime notizie sul femminicidio di Daniela Zinnanti, l’ex compagno Santino Bonfiglio non indossava il... Aggiornamenti e notizie su Femminicidio di Messina parla il... Temi più discussi: Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno; Femminicidio a Messina, Daniela Zinnanti uccisa dall’ex evaso dagli arresti domiciliari; Messina, donna uccisa a coltellate: fermato l'ex compagno; Femminicidio a Messina, uccisa con decine di coltellate: fermato l’ex compagno. La morte di Daniela Zinnanti a Messina, parla il fratello Roberto: Un altro femminicidio annunciatoUn'altra vittima di femminicidio a Messina. Sulla morte della donna di 50 anni Daniela Zinnanti, parla il fratello Roberto. newsicilia.it Femminicidio di Daniela Zinnanti, cordoglio e appelli da istituzioni e sindacatiProfondo dolore e richieste di un impegno più incisivo contro la violenza di genere dopo il femminicidio di Daniela Zinnanti, ... 98zero.com Ancora un #femminicidio in Italia. A Messina una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa in quello che doveva essere per lei un posto sicuro: casa sua. L'ex compagno, che l'ha ammazzata a coltellate, era già agli arresti domiciliari ma a quanto pare - facebook.com facebook #Femminicidio a #Messina. Una donna è stata uccisa nella sua abitazione dall'ex compagno. L'uomo era uscito dagli arresti domiciliari da qualche settimana. Ora è in carcere. Al #Tg2Rai ore 13,00 #11marzo x.com