Felpa 1989 Studio ‘Faded Logo’ | stile vintage o solo trend?
Una felpa con il logo sbiadito del 1989 Studio sta attirando l’attenzione tra gli appassionati di moda. Il capo, caratterizzato da un design vintage, viene spesso associato a uno stile retrò o considerato semplicemente un trend temporaneo. La discussione riguarda l’effettivo fascino di un modello che richiama gli anni passati, con alcuni che lo vedono come un pezzo classico e altri come una scelta di moda passeggera.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il grigio ‘faded’: come la stampa logotipica definisce lo stile. La felpa 1989 Studio rappresenta un caso di studio interessante nel panorama dello streetwear contemporaneo. Non si tratta di un capo pre-usato acquistato in mercatini, ma di un prodotto nuovo progettato con l’intenzione precisa di evocare l’estetica vintage. Il colore grigio chiaro, definito tecnicamente “faded”, non è il risultato di un’usura reale del tessuto nel tempo, bensì una scelta cromatica deliberata che richiama immediatamente le tendenze degli anni ’90. 🔗 Leggi su Ameve.eu
