fc 26 guida completa agli upgrade fantasy fc tracker

La promo Fantasy FC permette di convertire le prestazioni dei calciatori in potenziamenti per il gioco Football Ultimate Team. Attraverso questa iniziativa, i giocatori possono ottenere upgrade dinamici che migliorano le loro schede virtuali in base alle prestazioni reali. La funzione si applica a diverse carte e si aggiorna in tempo reale, offrendo nuove opportunità di personalizzazione e strategia ai giocatori di FUT.

La promo Fantasy FC trasforma le prestazioni reali dei calciatori in potenziamenti dinamici su Football Ultimate Team. A differenza di altre carte, questi oggetti possono migliorare non solo nell’OVR (valutazione generale), ma anche ricevere nuovi PlayStyles e PlayStyles+ basati su dati statistici Opta. Come funzionano gli Upgrade?. Le carte Fantasy FC sono oggetti dinamici che migliorano in base alle prestazioni reali nelle prossime 4 partite di campionato a partire dalla data di rilascio del giocatore. Ogni carta può ricevere fino a 6 potenziamenti OVR e miglioramenti specifici ai PlayStyles e alle statistiche: Punti Club (+1 OVR): Ottenere 6 punti nelle prossime 4 partite di campionato. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

