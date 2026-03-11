Fausto Brizzi riporta Notte prima degli esami al cinema 20 anni dopo | Il mondo è cambiato

Nel 2006, il film “Notte prima degli esami” ha segnato il debutto alla regia di Fausto Brizzi ed è diventato un punto di riferimento della commedia italiana. Venti anni dopo, il film torna nelle sale, rivisitato in una versione aggiornata. Fausto Brizzi ha annunciato questa riproposizione, sottolineando come il mondo sia cambiato nel frattempo.

Era il 2006 quando "Notte prima degli esami" arrivava al cinema. Esordio alla regia di Fausto Brizzi che firmò un film destinato a diventare un cult della cinematografia italiana, tanto da tornare nelle sale, completamente rinnovato, 20 anni dopo. Il 19 marzo 2026 esce al cinema "Notte prima.