L’importazione parallela di farmaci permette al Servizio sanitario nazionale di risparmiare fino a 240 milioni di euro ogni anno. Questa modalità di acquisto consente di ottenere medicinali a costi inferiori rispetto ai canali tradizionali. La strategia coinvolge operatori autorizzati che importano farmaci da altri paesi europei, contribuendo a ridurre le spese sanitarie complessive.

L’importazione parallela dei farmaci potrebbe consentire al Servizio sanitario nazionale risparmi per circa 240 milioni di euro all’anno. Lo ha dimostrato uno studio condotto dal Cefat, il Centro di economia del farmaco e delle tecnologie sanitaria, insieme all’Università di Pavia. L’importazione parallela dei farmaci. L’importazione parallela consente a un farmaco registrato e commercializzato in un Paese Ue di essere importato in un altro Paese europeo per la vendita diretta a farmacie o enti sanitari, attraverso l’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente. “Il parallel trade rappresenta una possibile soluzione alla carenza di farmaci e un’opportunità di ampliamento dell’offerta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci, con importazione parallela risparmi fino a 240 milioni all’anno

Importazione parallela dei farmaci valore per l’Italia: possibili risparmi per 239 mln di euroAd oggi le importazioni parallele in Italia sono solo l’1 per cento delle vendite complessive di farmaci, a fronte di una media europea del 5 per cento: aumentando la quota, si genererebbero molti più ... zeroventiquattro.it

Farmaci. Morra (Ami): Con importazione parallela possibili risparmi per 239 mln di euroPer il presidente dell’Affordable Medicines Italia, la distribuzione indipendente può essere una possibile soluzione alle crisi di carenza di farmaci e un’importante opportunità di ampliamento dell ... quotidianosanita.it

