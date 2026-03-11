Faremo i conti | la frase choc di Gratteri contro Il Foglio Bufera sul magistrato

Un magistrato ha commentato il referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, che riguarda la separazione delle carriere e la riforma del Consiglio superiore della magistratura. La sua frase,

Parte da Sanremo l'ultima polemica sul Referendum della giustizia, che il 22 e 23 marzo chiamerà gli elettori ad esprimersi sulla separazione delle carriere e su una profonda ristrutturazione del Consiglio superiore della magistratura, l'organo di autogoverno di giudici e pubblici ministeri. "Per sempre sì" è il titolo della canzone con cui Sal Da Vinci ha trionfato al Festival, "ma al referendum voterà no". L'affermazione è del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, tra i più attivi nel fronte del No, che così si è espresso parlando con il giornalista Massimo Gramellini al programma di La7 "In altre parole". Il tono è scherzoso, ma tanto basta per chiedere al cantautore napoletano una conferma o una smentita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Faremo i conti": Gratteri gela Il Foglio dopo il caso Sal Da Vinci. È bufera sulla libertà di stampa

Gratteri contro il Foglio: "Faremo i conti dopo il referendum"

