Il 11 marzo 2026 ad Arezzo sono stati annunciati i risultati del contest Fare Impresa 2026, promosso come premio Franco Bernardini. La manifestazione ha coinvolto diverse startup e imprese emergenti che hanno presentato i loro progetti. Durante l’evento sono stati premiati i migliori risultati ottenuti dai partecipanti, con una giuria composta da esperti del settore.

Arezzo, 11 marzo 2026 – . Creazione di contenuti social per esaltare l’unicità dello scatolificio 2A di Pratovecchio che lavora “su misura” per il cliente e le cui scatole, dall’estetica accattivante, possono diventare contenitori riutilizzabili; una coltivazione idroponica dello zafferano per l’azienda agricola Selvoli di Poppi; un progetto di accessibilità per l’azienda vinicola Pergentina di Poppi. Sono questi i progetti che si sono aggiudicati il podio di “Fare Impresa - Premio Franco Bernardini”, che si è concluso lo scorso sabato 7 marzo presso la sede della Fondazione Baracch i in via Bosco di Casina a Bibbiena, con una presentazione pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fare impresa 2026- premio Franco Bernardini: i risultati del contest

Articoli correlati

Fare impresa 2026: la settima edizione nel nome di Franco BernardiniHa preso il via oggi, presso la sede della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi in via Bosco di Casina a Bibbiena, il progetto “Fare Impresa 2026”.

"Premio impresa sostenibile" della Camera di commercio, via alle domande: i requisiti e come fare domandaLa Camera di commercio della Maremma e del Tirreno lancia la terza edizione del "Premio impresa sostenibile" (qui tutti i dettagli).

Tutti gli aggiornamenti su Franco Bernardini

Temi più discussi: Fare Impresa 2026 – Premio Franco Bernardini: la restituzione pubblica dei progetti e la premiazione finale; Le premiazioni del percorso Fare Impresa 2026, promosso e ideato da Prospettiva Casentino; Studenti e aziende ancora insieme. Quando le idee diventano impresa; Le premiazioni del percorso Fare Impresa 2026 promosso e ideato da Prospettiva Casentino.

Premio Franco Bernardini: la presentazione dei progetti e la premiazioneIl progetto ha offerto ai ragazzi e alle ragazze l’opportunità di conoscere meglio otto medie e piccole aziende del Casentino ... arezzonotizie.it

Le premiazioni del percorso Fare Impresa 2026, promosso e ideato da Prospettiva CasentinoArezzo, 2 marzo 2026 – Sabato 7 marzo alle ore 16,30 presso la sede di Fondazione Baracchi, in via Bosco di Casina a Bibbiena, si terranno le premiazioni del percorso Fare Impresa 2026, promosso e i ... lanazione.it

Nella suggestiva cornice della Villa di Fondazione Baracchi a Bibbiena, si è svolta ieri pomeriggio la restituzione pubblica e la cerimonia di premiazione a conclusione del progetto di alternanza scuola lavoro “Fare impresa 2026 - Premio Franco Bernardini”, s - facebook.com facebook