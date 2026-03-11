Fantasie sessuali rivelano chi sei | il nuovo studio scientifico

Un nuovo studio scientifico rivela che le fantasie sessuali sono una parte comune della vita di molte persone, anche se spesso vengono mantenute riservate e poco discusse. La ricerca si concentra sul ruolo che queste immagini mentali giocano nell’intimità e nella sfera personale, evidenziando come possano riflettere aspetti profondi dell’identità individuale. I risultati forniscono una panoramica su un tema ancora poco esplorato.

Le fantasie sessuali fanno parte della vita di quasi tutte le persone, anche se spesso restano un territorio privato e poco discusso. Possono comparire durante l’intimità, nei momenti di relax o semplicemente come immagini mentali improvvise. Ma cosa dicono di noi? Riguardano solo l’immaginazione oppure possono rivelare qualcosa sulla nostra personalità? Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica PLOS ONE suggerisce che il modo in cui fantastichiamo sul sesso potrebbe essere collegato ad alcuni tratti psicologici e comportamentali. In altre parole: le fantasie erotiche non sono casuali. Secondo la ricerca, potrebbero essere collegate a tratti come, ad esempio, emotività e senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Dilei.it

