Fantacampionato il vincitore della 28ª giornata è Mirko Valentino

Il vincitore della 28ª giornata di fantacampionato è Mirko Valentino, che con la sua squadra

Il vincitore della 28ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Mirko Valentino, fantallenatore della squadra “Sakima88”. Con uno straordinario punteggio di 101,5 punti, frutto dei numerosi bonus portati dagli undici schierati e di una formazione senza alcuna insufficienza, ha conquistato il primo posto nella classifica di giornata. Il modificatore difesa, questa volta, non è stato determinante: a fare la differenza sono stati soprattutto i tanti gol arrivati dal tridente offensivo, a cui si sono aggiunte anche le reti di centrocampo e difesa. Ecco nel dettaglio la formazione che ha permesso a Valentino di arrivare in vetta. Mirko ha optato per un 3-4-3, schierando Maignan tra i pali, che ha portato a casa un bel 7,5 (6,5+porta inviolata). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

