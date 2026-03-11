Fano Jazz 2026 | 5 stelle globali sulla Rocca

Il 18 luglio 2026, Fano ospiterà nuovamente Fano Jazz by the Sea, un evento che si svolgerà nella Rocca Malatestiana e vedrà esibirsi alcuni dei più importanti artisti internazionali nel campo del jazz. La manifestazione si svolgerà lungo le rive dell’Adriatico, attirando appassionati da diverse regioni. L’evento durerà diverse serate e prevede concerti, incontri e momenti dedicati alla musica dal vivo.

Il 18 luglio 2026, Fano accenderà l'Adriatico con il ritorno di Fano Jazz by the Sea, un evento che trasformerà la Rocca Malatestiana in palcoscenico per i più grandi nomi della musica mondiale. Dal 18 al 25 dello stesso mese, la città ospiterà un calendario denso di concerti internazionali, offrendo ai visitatori anche una visita guidata alla Basilica di Vitruvio come valore aggiunto unico. I biglietti per lo stage principale sono già disponibili online, con prezzi che partono da 22 euro fino a 35 euro, garantendo accessibilità e qualità artistica senza compromessi. Una mappa sonora globale tra Africa, America Latina e Nord Europa. L'edizione del 2026 si presenta come un vero viaggio musicale che attraversa continenti e generi, portando sul palco di Fano voci provenienti da ogni angolo del globo.