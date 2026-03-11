Fano | 6 lupi insediati asino sbranato paura diffusa

A Fano, nella frazione di Caminate vicino al Fosso del Diavolo, sei lupi sono stati avvistati e hanno causato il decesso di un asino, alimentando la paura tra i residenti. La presenza di questi animali selvatici ha modificato la tranquillità della zona, creando preoccupazione tra chi vive e lavora nelle vicinanze. Nessuno è stato ancora in grado di fermare l’avanzata dei lupi nella zona.

Sono sei i lupi che hanno trasformato la frazione di Caminate, nei pressi del Fosso del Diavolo a Fano, in un territorio non più sicuro per residenti e animali da cortile. L'ultima tragedia si è consumata lunedì scorso con l'uccisione di un asino, ritrovato spolpato dal proprietario Guido Matelicani, mentre le autorità locali restano divise sulla competenza della gestione dell'emergenza. La situazione è descritta come ingestibile da chi vive nel luogo: il branco si è insediato stabilmente, girando indisturbato sia di giorno che di notte, creando un clima di ansia diffusa tra i vicini. Mentre i carabinieri sono stati allertati per un sopralluogo, il Comune ha risposto scaricando la responsabilità verso la Regione, lasciando i cittadini esposti alla fame predatoria dei grandi felini notturni.