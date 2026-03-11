Famiglia nel bosco Salvini in TV dice che parla da papà con il logo del ministero alle spalle

Matteo Salvini è stato ospitato su Rai 2 alle 14 per discutere del caso di una famiglia nel bosco. Durante l'intervento, ha dichiarato di parlare

Ospitato su Rai 2 da Ore 14 per parlare del caso della famiglia nel bosco, Matteo Salvini ha iniziato facendo la solita premessa: "Non parlo da segretario della Lega o da vicepresidente del Consiglio. Parlo da papà". Peccato che dietro di lui campeggiassero in bella vista il logo della Repubblica, la bandiera tricolore e il nome del ministero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Famiglia nel bosco, parla la zia dei bimbi: "In casa famiglia vivono come in carcere"La zia dei tre bimbi che da novembre sono in casa famiglia, Rachael Birmingham, ha affermato che i nipoti sono sempre più agitati.

Famiglia nel bosco, parla la psicologa Valentina Garrapetta: "Le mie critiche personali, non da professionista"La psicologa Valentina Garrapetta si è espressa in merito alla polemica nata da alcuni suoi post contro la famiglia del bosco.

