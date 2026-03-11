Nel cuore del bosco, una famiglia vive sotto stretta sorveglianza. Il padre, Nathan, ha deciso di imporre un ultimatum, insistendo che i figli devono restare nella struttura di Vasto. Nei giorni scorsi, è stata effettuata una perizia per valutare la situazione. La discussione tra i membri della famiglia si concentra sulla permanenza dei figli e sulle decisioni che devono essere prese.

La tensione familiare si è accesa nuovamente nel cuore del bosco, dove il padre Nathan ha ribadito con fermezza la necessità di mantenere i figli all’interno della struttura di Vasto. La richiesta è netta: fermare immediatamente le attività di protesta e trasformare l’ambiente in uno spazio di pace per i minori. Entro un mese circa, verrà effettuata una valutazione tecnica sulla situazione dei bambini, con lo scenario probabile che vede l’affidamento affidato a un solo genitore. Il conflitto interpersonale si è fatto più aspro quando Nathan ha posto ultimativi alla madre, Cate, minacciando di prendere in mano la custodia dei figli se non venivano seguite le sue indicazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Famiglia nel bosco: Nathan impone ultimatum, perizia

