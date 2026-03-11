Famiglia nel bosco Michela Brambilla | La mia proposta di legge sugli allontanamenti per ridurre possibili errori

Michela Brambilla ha presentato una proposta di legge che riguarda gli allontanamenti familiari. L’obiettivo è di limitare gli errori nelle decisioni giudiziarie e di evitare che le conclusioni si basino solo sulle relazioni dei servizi sociali. La proposta mira anche a creare un collegamento più diretto tra le famiglie e le istituzioni incaricate della tutela.

"Ridurre la possibilità di errori, evitare che le conclusioni del giudice si fondino esclusivamente sulla relazione dei servizi sociali, creare un ‘ponte’ tra la famiglia e i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela”. Sono queste le principali finalità della Proposta dell’onorevole. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Famiglia nel bosco, Salvini: “Proposta di legge per limitare sottrazioni di minori a casi estremi” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Michela Brambilla Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Michela Brambilla: La mia proposta di legge sugli allontanamenti per ridurre possibili errori; Famiglia nel bosco, Brambilla presenta una proposta di legge sugli allontanamenti; La proposta sul bosco: la Pdl sugli assistenti sociali, intervista a Michela Brambilla (11.03.2026); Famiglia nel bosco, Brambilla presenta proposta di legge sugli allontanamenti dei minori. Famiglia nel bosco, Michela Brambilla: La mia proposta di legge sugli allontanamenti per ridurre possibili erroriRidurre la possibilità di errori, evitare che le conclusioni del giudice si fondino esclusivamente sulla relazione dei servizi sociali, creare un ‘ponte’ tra la famiglia e i soggetti istituzionalment ... leccotoday.it Famiglia nel bosco, Brambilla: ecco mia proposta di legge per tutela minoriRoma, 11 mar – Decidere di allontanare i bambini da una famiglia o da un nucleo familiare è una decisione che segnerà per sempre la loro vita: occorre lavorare molto prima e quindi non ci si può affi ... 9colonne.it Presentazione proposta di legge su allontanamenti minori - Conferenza stampa di Michela Vittoria Brambilla ift.tt/CrUAyKp #evento #takethedate x.com Michela Vittoria Brambilla. Distant Dream · Sense of Calm. La vicenda di Cesare, il gatto che da anni viveva nella stazione di Colleferro diventando una presenza familiare per tanti pendolari, ci ha lasciato indignati e inorriditi. Colpito con un calcio lo scorso 27 - facebook.com facebook