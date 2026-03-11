Famiglia nel bosco la decisione sui bambini è appena arrivata Cosa succede

Una famiglia si trova nel mezzo di un procedimento legale riguardante la custodia dei bambini, con una decisione appena presa. Le autorità hanno concluso il procedimento e hanno comunicato l'esito alla famiglia. La vicenda riguarda la tutela dei minori e si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in corso. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda i bambini coinvolti.

Ci sono storie che non finiscono mai davvero, perché restano appese a un dettaglio che sembra piccolo e invece cambia tutto. In Abruzzo, da settimane, tre bambini vivono giornate che somigliano a un conto alla rovescia. E ogni sera, quando arriva il momento più delicato, l’aria si fa pesante. Si parla della ormai nota famiglia del bosco: i figli di Nathan Trevillon e Catherine Birmingham, allontanati dalla loro vita tra gli alberi a Palmoli lo scorso novembre dopo un provvedimento del Tribunale dei Minori dell’Aquila. Ma la notizia, oggi, è un’altra ed è di quelle che fanno arrabbiare: tutto è fermo, e nel frattempo loro restano sospesi. La scorsa settimana era arrivata una nuova disposizione: i bambini avrebbero dovuto essere trasferiti in un’altra casa famiglia, un passaggio previsto nel percorso deciso dai giudici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

