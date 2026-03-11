Falsi annunci online per auto e casa vacanza | due persone denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Solofra

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Solofra per aver pubblicato annunci online falsi riguardanti auto e case vacanza. Le indagini hanno portato alla scoperta di truffe tramite annunci che promuovevano veicoli e immobili inesistenti, con l’obiettivo di ricevere caparre da acquirenti ignari. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale e avviato le procedure legali.

Due denunciati dai Carabinieri per truffe online: auto e casa vacanza falsamente pubblicizzate per incassare caparre.. I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo della provincia di Varese e una donna della provincia di Napoli, ritenuti responsabili, in due distinti episodi, del reato di truffa. Nel primo caso, un uomo ha ingannato una cittadina di Montoro pubblicando su un noto sito di compravendita online il falso annuncio di vendita di un’autovettura. L’ignara vittima, interessata all’acquisto, ha versato a titolo di caparra la somma di 300 euro. Dopo aver ricevuto il denaro, l’inserzionista si è reso irreperibile, interrompendo ogni contatto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

