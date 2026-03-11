A Faenza, le strade sono in condizioni critiche e la situazione desta preoccupazione tra residenti e commercianti. Il consigliere comunale Andrea Liverani ha raccolto segnalazioni che evidenziano come la viabilità cittadina sia compromessa, mettendo a rischio l’attività economica locale. La questione viene considerata di priorità urgente dalle persone coinvolte, che chiedono interventi rapidi per migliorare le condizioni delle strade.

La questione della viabilità urbana a Faenza assume un carattere di urgenza immediata, secondo le segnalazioni raccolte dal consigliere comunale Andrea Liverani. Il manto stradale in diverse zone della città presenta segni evidenti di deterioramento, con buche profonde e avvallamenti che mettono a rischio la sicurezza di chi transita quotidianamente. La richiesta di intervento rapido arriva in un momento delicato, a pochi mesi dalle elezioni comunali, trasformando lo stato delle strade in un tema centrale del dibattito politico locale. Il degrado infrastrutturale come specchio del tessuto produttivo. L’analisi dello stato delle vie cittadine non può essere slegata dalla realtà economica di Faenza, un territorio dove l’autotrasporto e la logistica giocano un ruolo fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faenza: strade disastrate, l’economia locale è a rischio

