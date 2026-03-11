Faenza avvia la collaborazione con le altre città creative Unesco Il sindaco | Il riconoscimento di una storia lunga secoli

Faenza ha avviato ufficialmente collaborazioni con altre città inserite nella rete mondiale delle Città creative Unesco, dopo aver ottenuto il riconoscimento il 31 ottobre 2025. Il sindaco ha sottolineato la lunga storia della città, evidenziando l'importanza di questa nuova fase di cooperazione internazionale. Le prime attività di collaborazione sono state avviate nel settore creativo, rafforzando i legami con altre realtà a livello globale.

Dopo il riconoscimento ottenuto il 31 ottobre 2025 e l'ingresso nella rete mondiale delle Città creative Unesco, Faenza ha avviato le prime attività di collaborazione internazionale nell'ambito dell'Unesco Creative Cities Network. Si apre così una nuova fase per la città, chiamata a sviluppare.